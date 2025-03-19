الكرملين يكشف نتائج مكالمة بوتين- ترامب

ذكر المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيسين الروسي والأمريكي تبادلا خلال مكالمة هاتفية اليوم بصراحة وتفصيل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.

أبرز تصريحات الكرملين بعد المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب:

ترامب اقترح وقفًا متبادلًا بين طرفي النزاع عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، وبوتين أعطى الأوامر للجيش الروسي للتنفيذ

الشرط الرئيسي لمنع تصعيد الصراع يجب أن يكون التوقف الكامل عن تقديم المساعدات العسكرية الأجنبية وعن توفير المعلومات الاستخباراتية لكييف.

بوتين أبلغ ترامب بأنه سيتم في 19 مارس تبادل أسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني بواقع 175 شخصا مقابل 175.

أكد بوتين وترامب على أهمية تطبيع العلاقات الثنائية في ضوء المسؤولية المشتركة عن استقرار العالم.

اتفق الرئيسان الروسي والأمريكي على البقاء على اتصال بشأن جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المكالمة الهاتفية.

الرئيسان الروسي والأمريكي أكدا عزمهما مواصلة الجهود لتسوية الصراع الأوكراني.

أعرب بوتين لترامب عن استعداده للعمل المشترك على إيجاد سبل لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والتي يجب أن تكون مستدامة.

روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء لتسوية الأزمة الأوكرانية.

روسيا ستعيد إلى كييف 23 جنديا أوكرانيا مصابا بجروح خطيرة، كبادرة حسن نية.

اتفق بوتين وترامب على بدء مفاوضات لدراسة مبادرة تتعلق بأمن الملاحة في البحر الأسود.

الرئيس الروسي حدد "عددا من النقاط الجوهرية" بشأن مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والتي تتعلق بعجز كييف عن التفاوض.

الرئيس الروسي لفت انتباه ترامب إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون ضد المدنيين في كورسك.

أكد بوتين لترامب أن روسيا تضمن حياة ومعاملة لائقة للجنود الأوكرانيين في حالة استسلامهم في مقاطعة كورسك.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

وأكد مصدر روسي لوكالة "سي إن إن"، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية سارت بشكل جيد للغاية واستمرت حوالي ساعتين.