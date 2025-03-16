"مناقشات" بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل.. حول ماذا؟

توقع مبعوث أميركي، اليوم، لشبكة "سي ان ان" الاميركية، أن يجري الرئيس دونالد ترامب مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، في وقت تضغط واشنطن على موسكو للموافقة على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وصرح موفد ترامب ستيف ويتكوف الذي التقى بوتين قبل أيام لساعات عدة، بأن "أمورا كثيرة لا تزال تتطلب مناقشة، وأعتقد أن الرئيسين سيجريان هذا الأسبوع مناقشة جيدة وإيجابية".

واضاف ويتكوف "أتوقع مكالمة هاتفية بين الرئيسين هذا الاسبوع، وسنواصل تواصلنا مع اوكرانيا".

وأكد الكرملين الجمعة أن بوتين سلم الموفد الاميركي رسالة الى ترامب حول اقتراحه وقف إطلاق النار في اوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "حين يحمل ويتكوف كل المعلومات الى الرئيس ترامب، سنحدد موعد الحديث" بين الرئيسين.

ووافقت كييف على مبدأ هدنة غير مشروطة تستمر ثلاثين يوما إذا أوقفت موسكو هجماتها في شرق أوكرانيا.

لكن الرئيس الروسي لم يقبل بأي هدنة، طارحا في المقابل شروطا معقدة مثل تخلي أوكرانيا عن خمس مناطق أعلنت موسكو ضمها، وتراجع كييف عن مساعيها للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، وتفكيك السلطة الأوكرانية الراهنة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنها "واعدة"، وذلك في تصريح صباح اليوم لقناة سي بي اس.

وقال الوزير الاميركي "من الصعوبة مناقشة نهاية دائمة لحرب ما دام الطرفان يتبادلان إطلاق النار. لهذا السبب، يأمل الرئيس (ترامب) بوقف لإطلاق النار".

واضاف "إذا افترضنا التوصل الى ذلك، وهو أمر غير سهل في ذاته، سننتقل الى المرحلة الثانية التي تقتضي التفاوض حول أمر أكثر استدامة. سيكون الأمر صعبا. ينبغي القيام بعمل حثيث وتقديم تنازلات من هذا الطرف وذاك، ولكن يجب أن يتم ذلك. لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر. الرئيس كان واضحا في هذا الصدد، وهو يبذل كل ما يستطيع لوضع حد لها".