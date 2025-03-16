انسكب عليه كوب شاي وأصيب بحروق.. "ستاربكس" تُلزم بدفع 50 مليون دولار تعويضاً لسائق توصيل

في قضية أثارت اهتمام الرأي العام الأمريكي والعالمي، حكمت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لصالح سائق توصيل تعرض لإصابة بالغة بسبب كوب شاي ساخن من "ستاربكس"، ومنحته تعويضاً قياسياً بلغ 50 مليون دولار.

القضية، التي وصفت بأنها واحدة من أبرز قضايا التعويضات في تاريخ الشركات العالمية، سلطت الضوء على قضايا سلامة المنتجات والمسؤولية القانونية للعلامات التجارية الكبرى.

تفاصيل الحادث: كوب شاي غير مغلق يغير حياة سائق توصيل



وفقًا لوثائق الدعوى القضائية، التي نشرتها صحيفة The Independent البريطانية، تعرض السائق ماكسميلانو كاسترو لحروق بالغة في جسده بعد أن سكب كوب شاي ساخن على نفسه أثناء قيادته لدراجته النارية لتوصيل طلب من ستاربكس.

كاسترو ادعى أن الكوب لم يكن مغلقاً بشكل صحيح، مما تسبب في تسرب السائل الساخن وإصابته بحروق من الدرجة الثانية.

وأضاف كاسترو في شهادته أنه لم يتلقَ أي تحذير من "ستاربكس" بشأن درجة حرارة المشروب أو كيفية نقله بأمان، مما أدى إلى إصابته بأضرار جسدية ونفسية طويلة الأمد.

رد ستاربكس: محاولة لتبرئة السمعة



من جهتها، حاولت "ستاربكس" الدفاع عن نفسها بالإشارة إلى أن الكوب كان مغلقاً وفقاً للمعايير المعتادة، وأن الحادث كان نتيجة لسوء استخدام من قبل السائق. ومع ذلك، لم تقنع هذه الحجة هيئة المحلفين، التي رأت أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

الحكم التاريخي: 50 مليون دولار تعويضاً



بعد مداولات استمرت لعدة أيام، أصدرت هيئة المحلفين حكمها لصالح كاسترو، ومنحته تعويضًا قدره 50 مليون دولار، وهو مبلغ يُعتبر قياسياً في قضايا من هذا النوع. القرار أثار جدلًا واسعًا حول مدى مسؤولية الشركات تجاه سلامة العملاء، خاصة في ظل تزايد اعتماد العالم على خدمات التوصيل السريع.

تداعيات القضية: دروس مستفادة للشركات العالمية



القضية لا تُعد مجرد نصر شخصي لكاسترو، بل إنها تحمل رسالة قوية للشركات العالمية حول أهمية ضمان سلامة منتجاتها، خاصة في عصر يزداد فيه الاعتماد على خدمات التوصيل السريع.

الخبراء القانونيون يتوقعون أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في عدد القضايا المماثلة، حيث أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بحقوقهم القانونية.

ردود الفعل: بين التأييد والانتقاد



في حين رحب نشطاء حقوق المستهلكين بالحكم، واعتبروه انتصارًا للعدالة، انتقد آخرون المبالغة في قيمة التعويض، معتبرين أنه قد يشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام مزيد من الدعاوى القضائية المبالغ فيها.

مستقبل ستاربكس: إعادة النظر في سياسات السلامة



في أعقاب الحكم، أعلنت "ستاربكس" أنها ستقوم بمراجعة سياساتها المتعلقة بتغليف المشروبات الساخنة، وتدريب موظفيها على إبلاغ العملاء بمخاطر نقلها. كما أكدت الشركة التزامها بمعايير السلامة العالية، ووعدت باتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل