كندا تبحث عن بدائل لمقاتلات F-35 الأمريكية تخوفا من سياسة ترامب

أفادت شبكة CBC بأن السلطات الكندية تبحث عن بدائل لمقاتلات F-35 الأمريكية في ظل السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت القناة نقلا عن وزير الدفاع الكندي بيل بلير: "كانت هذه المقاتلات تعتبر من قبل القوات الجوية الكندية منصة ضرورية، لكننا ندرس أيضا بدائل أخرى، نحن نتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى أن تكون جميع مقاتلاتنا من طراز F-35".

وأضاف بلير: "لقد طلب مني رئيس الوزراء التحقق من هذه المسألةة وإجراء مشاورات مع مصادر أخرى، خاصة تلك التي يمكنها توفير إمكانيات تجميع المقاتلات دخل كندا".

وأشارت CBC إلى أن السلطات الكندية تبحث مع القوات المسلحة أفضل الخيارات التي تخدم المصالح الوطنية وسياسة الدفاع الكندية، كما لفتت إلى أن هناك دعوات من قبل الكنديين لحكومتهم لإلغاء عقد شراء المقاتلات الأمريكية F-35، والذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، وقد دفعت كندا بالفعل ثمن 16 مقاتلة، ومن المتوقع تسليمها بحلول مطلع عام 2026.

وأوضح بلير أن كندا قد تقبل هذه المقاتلات، لكنها قد تعتمد لاحقا على مقاتلات من موردين أوروبيين، مثل المقاتلات السويدية Saab Gripen، حيث وُعد بتجميعها وصيانتها في كندا، على عكس المقاتلات الأمريكية التي تتم صيانتها في الولايات المتحدة.

ولفتت القناة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما هي التكلفة التي ستتحملها كندا في حال قررت إلغاء عقد شراء المقاتلات الأمريكية.

وكان بلير قد صرح في أغسطس 2024 أن كندا ستتسلح مقاتلات F-35 جديدة وطائرات دورية وسفنا حربية، مشيرا إلى أنها ستشكل منصة للتعاون المشترك مع أستراليا.

يذكر أن ترامب وصف رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الذي استقال من منصبه، بـ"حاكم مقاطعة كندا العظيمة"، كما أشار ترامب إلى أن كندا كان بإمكانها تجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن والحصول على حماية عسكرية إذا انضمت إلى الولايات المتحدة كولاية رقم 51.