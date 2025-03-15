ماكرون: على روسيا قبول مقترح الهدنة مع أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،أمس الجمعة، إنه يتعين على روسيا قبول اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأضاف ماكرون أنه ناقش الوضع اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر زيلينسكي في كلمته المصورة مساء اليوم أنه وماكرون ناقشا "حالة الدبلوماسية، والإمكانات المتاحة... والجوانب التقنية للإشراف على وقف إطلاق النار".

وأضاف زيلينسكي "نحظى بدعم واضح من فرنسا" في كل هذه الأمور.