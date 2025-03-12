ترامب متراجعاً عن خطته: لن يطرد أحد أحداً من غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "لا أحد يجبر سكان غزة على مغادرة القطاع"، وذلك في أحدث تعليق منه على خطته السابقة، التي كانت تقضي بتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع المدمر، تمهيداً لإعادة الإعمار وإقامة ما وصفه بـ«ريفيرا الشرق الأوسط».

وفي تراجع عن خطته السابقة التي قوبلت برفض عربي ودولي واسع، قال ترامب خلال لقاء صحافي مشترك مع رئيس وزراء آيرلندا مايكل مارتن: "لن يطرد أحد أحداً من غزة".

من جهته قال رئيس وزراء آيرلندا عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: «نريد الإفراج عن الرهائن وتحقيق السلام في غزة»، كما دعا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.