مقتل 16 من قوات الأمن السوري في هجمات نفذها مسلحون موالون للأسد

قتل 16 عنصرا من قوات الأمن السوري الخميس في هجمات نفذها مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد في غرب سورية، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، على خلفية توتر تشهده المنطقة التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع.

وذكر المرصد "ارتفعت حصيلة القتلى جراء هجمات وكمائن نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة وريفها إلى 16 عنصرا من قوات الأمن السوري، في هجمات هي الأعنف ضد السلطة الجديدة في سورية منذ إطاحة الأسد" في ديسمبر الماضي.