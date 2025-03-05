الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل أول لقاء بين السيسي والشرع

أكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرصه على بدء صفحة جديدة من العلاقات مع الدول العربية وخاصة مصر، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة، أمس.

من جهته، دعا الرئيس المصري إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري خلال لقائه الشرع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، إن السيسي أكد في لقائه مع الشرع حرص مصر على دعم الشعب السوري "ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية". وأضاف أن السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة "لا تقصي طرفاً". وأوضح المتحدث أن الرئيس المصري شدّد على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وعلى "رفض مصر لأي تعدٍ على الأراضي السورية".

وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس السوري أكّد حرصه على "بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية، وخاصة مصر".