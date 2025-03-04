ترودو يصف رسوم ترامب بأنها "أمر غبي للغاية".. والرئيس الأميركي يتوعد

اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة بشن حرب تجارية عن طريق فرض رسوم، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي: "شنت الولايات المتحدة اليوم حربا تجارية على كندا، أقرب شركائها وحلفائها، وأقرب أصدقائها".

وأضاف: "إن الكنديين منطقيون ونحن مهذبون، لكننا لن نتراجع عن الحرب عندما تكون بلادنا ورفاهية جميع من فيها في خطر".

وخاطب ترودو الرئيس الأميركي دونالد ترامب مباشرة قائلا: "ليس من عادتي أن اتفق مع (وول ستريت جورنال)، لكن يا دونالد، إنهم يشيرون إلى أنه رغم أنك رجل ذكي للغاية، إنه هذه الخطوة غبية للغاية".

وأشار ترودو إلى أن الحكومة الأميركية قررت أن تجعل الحياة اليومية للأميركيين أكثر غلاء، لافتا إلى اضطراب البورصات والتضخم الذي أوضح أنها من المقرر أن ترتفع على نحو مثير.

وفرض ترامب رسوما بنسبة 25 % على الواردات الأميركية من كندا، والمكسيك اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في تمسك لتعهد قد قطعه من قبل.

وأعلن ترودو عن رسوم بنسبة مماثلة (25 %)، على وارادت بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أميركي) من الولايات المتحدة، وأضاف أن كندا عازمة على اتخاذ إجراءات إضافية كي تظهر لترامب "أنه ليس هناك فائزون في حرب تجارية".

وتوعد ترامب الثلاثاء بزيادة إضافية على الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع الكندية في حال ردت أوتاوا.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الأميركية "ارجو ان تشرحوا لحاكم كندا ترودو أنه عندما يفرض رسوما انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا المتبادلة ستزيد على الفور بالمقدار نفسه".