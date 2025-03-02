إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة في غزة حتى منتصف أبريل

وافقت إسرائيل على اقتراح أميركي بتمديد الهدنة في غزة حتى منتصف أبريل المقبل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والتي يفترض مبدئيا أن تضع حدا للحرب.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أصدره بعد منتصف الليل، أن «إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار موقت خلال شهر رمضان وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف أبريل»

وطالبت «حماس»، اليوم، بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، معتبرة أن المقترح الأميركي الذي وافق عليه نتنياهو هو «تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها».

وقال القيادي في حماس» محمود مرداوي في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءً من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه».

وبموجب خطة ويتكوف، يتم إطلاق سراح «نصف الرهائن، الأحياء والأموات» في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) «في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار»، بحسب بيان مكتب نتانياهو.

وبحسب مكتب نتانياهو، فإن ويتكوف قدم هذا المقترح بعد أن خلُص إلى أن مواقف «حماس وإسرائيل يستحيل التوفيق بينها على الفور، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف البيان أن إسرائيل مستعدة لبدء مفاوضات «فوراً» حول «كل تفاصيل خطة ويتكوف إذا غيرت حماس موقفها».

عقب ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت أنه وقع على تسليم نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.