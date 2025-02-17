الفلبين تعزز علاقاتها الدفاعية مع ألمانيا

ذكرت القوات المسلحة الفلبينية، أمس، أنها عززت العلاقات الدفاعية مع نظيرتها الألمانية، في أعقاب مناقشات رفيعة المستوى بين مسؤولين كبار في ميونخ.

وفي منشور على «فيس بوك»، أمس، قالت القوات المسلحة الفلبينية إن رئيس أركانها، الجنرال روميو براونر جيه. آر، وقائد القوات المسلحة الألمانية، الجنرال كارستن بروير، عززا التزامهما بالتعاون العسكري الوثيق خلال اجتماع لهما في مؤتمر ميونخ للأمن، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين، وركز الاجتماع على توسيع التعاون في مجالات رئيسة، كالحرب السيبرانية، والتعليم والتدريب العسكريين، والأنشطة التعاونية البحرية، وتابعت القوات المسلحة الفلبينية أن الهدف من هذا التعاون هو تعزيز التوافق والقدرات في معالجة التحديات الأمنية المشتركة.