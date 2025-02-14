الديمقراطيون في "النواب الأميركي" يحثون ترامب على التراجع عن "تعليقاته الخطيرة" بشأن غزة

وقع ثلثا الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يحثونه فيها على التراجع عن " تعليقاته الخطيرة" بشأن غزة .

ووقع على الرسالة المنشورة على موقع “ الكونجرس الديمقراطي” 143 من أصل 215 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب بقيادة النائبين شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي) وبراد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا).

وجاء فى الخطاب ‎"نحن نشعر بالقلق من أن يدعو رئيس أميركي إلى الإبعاد القسري والنزوح الدائم لمليوني شخص.. إن مثل هذه الخطوة "لن تكون غير قابلة للدفاع عنها أخلاقيا فحسب ، بل إنها ستضر بالمكانة العالمية للولايات المتحدة، وتعرض القوات الأميركية للخطر، وتؤدي إلى زيادة الإرهاب..إن تعليقات ترامب "تهدد فرصة الولايات المتحدة للعمل مع شركائنا العرب" في إعادة بناء غزة وإيجاد نهاية سلمية للصراع مع إسرائيل".