لبنان .. تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود عدنان مكية بعد ظهر اليوم السبت من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نواف سلام، خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي.

وتلا القاضي محمود مكية ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وتسمية الرئيس نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وجاء تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر من تكليف الرئيس سلام تشكيل حكومة جديدة.

وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة وزراء تمّ اختيارهم وفق معايير وضعها الرئيس المكلّف نواف سلام ومتمثّلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب. واتهمت بعض القوى السياسية الرئيس سلام بازدواجية المعايير.

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قدّ كلّف القاضي الرئيس سلام في 13 يناير الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد حيازة القاضي سلام على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبا في الاستشارات النيابية الملزمة.