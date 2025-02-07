نتانياهو يهدي ترامب جهاز بايجر من ذهب خلال زيارته للبيت الأبيض

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتانياهو أهدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهاز بايجر من ذهب، خلال زيارته الى البيت الأبيض في واشنطن، للتذكير بالعملية الدامية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد عناصر حزب الله.

وأشار المكتب الى أن البايجر يرمز إلى "نقطة تحوّل في الحرب" ضد حزب الله، في إشارة الى الهجوم الصادم الذي نفّذته إسرائيل ضد الحزب اللبناني في سبتمبر من العام الماضي، بتفجير مئات أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب ما تسبّب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح، معظمهم من عناصر حزب الله.

وأضاف مكتب نتانياهو إن هذه "العملية الاستراتيجية" التي لم يكشف رسميا عن تفاصيل تنفيذها، "تُظهر قوة إسرائيل، وتفوقها التكنولوجي، وابتكارها التكتيكي ضد أعدائها".