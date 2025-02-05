فلسطينيون من غزة يردّون على ترامب: "نعيش أو نموت هنا"

في غزة التي عاد اليها عشرات آلاف الفلسطينيين على وقع اتفاق وقف إطلاق النار، ينام كثيرون على أنقاض منازلهم ولا يعرفون ماذا يخبىء لهم الغد. لكن بعد اقتراح ترامب جعل القطاع ملكية أميركية، يؤكدون أن خيارهم واحد "العيش أو الموت هنا".

ويقول أحمد حلسة (41 عاما) "أنا غزّي، أبي وجدّي من هنا. نحن غزيّون أبًا عن جدّ. يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون، نحن سنظل ثابتين في وطننا. لن نرحل. لدينا خيار واحد فقط: العيش أو الموت هنا".

وسط الركام المتناثر في كل مكان، بدت شوارع مدينة غزة الأربعاء تعجّ بالناس مجددا... ينبض السوق بالحياة وتكثر بسطات البائعين على قارعة الطريق، وتتجوّل مركبات النقل إلى جانب المشاة.

ويقول بدري أكرم (36 عاما) إنه ينام على حطام منزله المدمّر بسبب الحرب، ويقول "أفضّل ذلك على الرحيل"، مضيفا "لن نغادر مهما كان. منزلي قد دُمّر، لكن يمكنني النوم على الأنقاض. لن نغادر، حتى لو حرمونا من أبسط مقومات الحياة. سنظل ثابتين على أرضنا، أرض أجدادنا."

وبعد أن نزحوا لشهور طويلة، عاد مئات آلاف الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة خلال الأيام الماضية، بعد رحلة مضنية اجتازوا خلالها كيلومترات طويلة سيرا على الأقدام، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ. وجلب كثيرون منهم معهم خياما ليعيشوا فيها بعد أن حلّ الدمار الشامل بمنازلهم وممتلكاتهم.

- "منذ العام 1948"

ويقول أحمد المناوي (24 عاما) "نحن نكافح من أجل رفض التهجير منذ العام 1948. لذلك نرفض هذا. نكافح التهجير من أكثر من 76 عاما... منذ ذلك الحين لا نزال نرفض الطرد من أرضنا. هذه أرضنا".

ونزح آلاف الفلسطينيين من قراهم ومدنهم في العام 1948، بعد حرب تسمّيها إسرائيل "حرب الاستقلال" بينما يصفها الفلسطينيون ب"النكبة". ومنذ ذلك التاريخ، يطالب ملايين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية ب"حقّ العودة".

ويقول المناوي "عُدنا. عدنا رغم الدمار الهائل ورغم انعدام البنية التحتية والمياه والمقومات الأساسية الأدنى للحياة. عدنا لأننا نرفض التهجير بشكل قاطع".

- رد فعل إسرائيلي

في تل أبيب، رحبّ إسرائيليون باقتراح ترامب .وقال إلياهو ليزوركين (22 عاما) إن خطة ترامب لغزة "تبدو جيدة جدا. للوهلة الأولى تبدو كأنها فكرة مجنونة، ولكن كل ما يقوله دونالد ترامب يبدو مجنونا، وفي البداية يتبين أنه صحيح".

ويضيف "لم ينجح أي مقترح لغزة، لذلك آمل بقوة أن ينجح هذا".

ويتابع "من البديهي أنه يجب أن يكون الأمر منصفا بالنسبة للفلسطينيين أيضا"، مضيفا "إذا أراد أحدهم أن يعيش بسلام مع إسرائيل، لم لا؟. لنجعل الأمر جميلا. لا يمكنهم أن يرفضوا العرض".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن خطة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، سواء أرادوا المغادرة أم لا، وقال إن بلاده "ستمتلك" قطاع غزة وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأثارت مواقف ترامب ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين ومستهجنة في العالم.