اشتعال النيران في طائرة بمطار كوري جنوبي

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء نقلاً عن السلطات في كوريا الجنوبية أنه تم إرسال قوات الإطفاء بعد ورود بلاغ عن اشتعال النيران في طائرة بمطار جيمهاي الدولي في بوسان.

واندلع حريق على متن طائرة إيرباص A321 تابعة لشركة طيران بوسان متجهة إلى هونغ كونغ.

وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 170 شخصاً، ولم تقع إصابات، وفقاً للسلطات. وتعمل سلطات الإطفاء على إخماد الحريق بشكل كامل.