اندلاع حريق هائل في مبنى سكني في تركيا

أفادت قناة "خبر" التركية بأن حريقا هائلا اندلع في مبنى ما يزال في مرحلة التشييد بمحافظة ألانيا التركية، حيث كان بعض العمال يتواجدون في مكان الحادث.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريق اندلع في فندق قيد الإنشاء من 9 طوابق في منطقة ألانيا في أنطاليا جنوب تركيا، وهناك عدد من الناس العاملين بالمكان ما زالوا محاصرين داخل المبنى.

يذكر أن الحادث يأتي بعد أيام فقط على حادثة مقتل 78 شخصا، في حريق بفندق بمنتجع سياحي في بولو شمال غرب تركيا.

وقد احتجزت السلطات التركية 19 شخصا لصلتهم بالحريق الذي اندلع في المنتجع مع استمرار التحقيقات، حسبما ذكرت وكالة الاناضول التركية للأنباء اليوم الاثنين.

ومن بين الذين تم احتجازهم مالك الفندق والمدير ورئيس إدارة الإطفاء المحلية ونائب عمدة محافظة بولو. كما ذكرت الاناضول أنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحق موظف بشركة التفتيش.