ترامب: القرار بشأن «تيك توك» خلال 30 يوماً

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يُجري محادثات مع أطراف عدة، بشأن شراء تطبيق «تيك توك»، ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق، الذي يحظى بشعبية، في غضون 30 يوماً.

وأضاف ترامب للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة إلى فلوريدا، أول من أمس: «أتحدث مع الكثير من الناس عن (تيك توك)، وهناك اهتمام كبير به»، وفي وقت سابق، نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين، أن إدارة ترامب تعمل على خطة لإنقاذ «تيك توك» تشمل المشاركة المحتملة في ذلك من شركة «أوراكل» للبرمجيات، ومجموعة من المستثمرين الخارجيين، من أجل الاستحواذ على عمليات التطبيق بشكل فعّال.