ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 21 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، إلى 21 شخصا، بعدما انتشل رجال الإنقاذ، الأربعاء، أربع جثث إضافية بعد استئناف عمليات البحث عن المفقودين.

واجتاحت مياه الأنهار الفائضة تسع قرى في منطقة بيكالونجان بمقاطعة جاوة الوسطى، كما تدفقت الانهيارات الأرضية على القرى الجبلية بعد الأمطار الغزيرة يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية، عبد المهاري ، إن الفيضانات تسببت في انهيار أرضي طمر منزلين ومقهى في منطقة منتجع بيتونجكريون.

وأسفرت الكوارث مجتمعة عن تدمير 25 منزلا وسدا وثلاثة جسور رئيسية تربط القرى في بيكالونجان ، فيما أصيب 13 شخصا على الأقل، وأجبر ما يقرب من 300 شخص على الفرار إلى ملاجئ حكومية مؤقتة.

وتوقفت عمليات البحث والإنقاذ التي أعاقتها الأحوال الجوية السيئة والانهيارات الطينية والتضاريس الوعرة، بعد ظهر يوم أول أمس “الثلاثاء” بسبب الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف الذي جعل المناطق المتضررة على طول الأنهار خطرة على فرق الإنقاذ.