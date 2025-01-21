عملية تمشيط واسعة بوسط سورية

بدأت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سورية عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي وسط البلاد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، عن مصدر بإدارة الأمن العام في حمص قوله إن حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميليشات النظام السابق ممن رفض تسليم سلاحه.

وأضاف المصدر :"نهيب بأهلنا في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى تحقيق أهداف العملية".

وتطلق إدارة الأمن العام، بالتعاون مع العمليات العسكرية، منذ سقوط نظام الأسد، بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.

وبدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، مطلع الشهر الجاري عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.