مصرع 10 أشخاص في حريق بمنتجع تركي للتزلج

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، مصرع 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين، في حريق نشب بفندق في منتجع قارطال قايا للتزلج بولاية بولو شمال غربي تركيا، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وأوضح يرلي قايا، في منشور على منصة إكس، أن الحريق نشب في الفندق فجر اليوم، مضيفا أن فرق الإطفاء سارعت إلى الفندق لإخماد الحريق، وأن العمل ما زال جاريا للسيطرة على النيران، دون معرفة سبب الحادث على الفور.