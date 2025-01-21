ترامب يوقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إنه وقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

ووقَّع ترامب على الأمر في البيت الأبيض في واشنطن بعد ساعات فقط من تنصيبه مساء أمس.

وقال ترامب للصحافيين: "إن منظمة الصحة العالمية تخدعنا. الجميع يخدعون الولايات المتحدة.... لن يحدث هذا بعد الآن".

وتعد الولايات المتحدة المانح والشريك الأكبر للمنظمة.

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 284ر1 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023.

وفي عام 2020، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، متهما المنظمة بالفشل في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتحول إلى دمية في يد الصين. واستخدم جو بايدن يومه الأول في منصبه في عام 2021 لوقف الانسحاب.

وجاء في الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة تنسحب "بسبب سوء تعامل المنظمة مع جائحة كوفيد-19 التي نشأت في ووهان، بالصين، وأزمات صحية عالمية أخرى، وفشلها في تبني إصلاحات عاجلة ضرورية، وعجزها عن إثبات استقلاليتها عن التأثير السياسي غير المناسب من قبل الدول الأعضاء في المنظمة."

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تواصل "المطالبة بمدفوعات مرهقة وغير عادلة" من الولايات المتحدة. وأشار الأمر إلى أن عدد سكان الصين يبلغ 300% من سكان الولايات المتحدة، لكنها تساهم بنسبة أقل بـ 90%.

وأشار الأمر التنفيذي إلى أن الولايات المتحدة ستقوم "بأسرع وقت ممكن" بتعليق تحويل أي أموال أو دعم أو موارد حكومية أمريكية مستقبلية إلى المنظمة. كما ستعيد الولايات المتحدة استدعاء وإعادة تعيين أي من موظفيها أو متعاقديها الذين يعملون مع المنظمة، بحسب ما ورد في الأمر.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من منظمة الصحة العالمية على هذه الخطوة.