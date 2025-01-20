المكسيك ستغلق نفقاً سرياً على الحدود مع أميركا

قال مسؤول عسكري مكسيكي إن السلطات المكسيكية ستغلق نفقاً سرياً اكتُشف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يسمح بالدخول من سيوداد خواريز إلى مدينة «إل باسو» في ولاية تكساس.

وتم اكتشاف النفق، في 10 يناير الجاري، من قبل وكالات الأمن الأميركية والمكسيكية، ويبلغ طوله نحو 300 متر على الجانب المكسيكي، وهو مجهز بإضاءة وتهوية، ومعزز لمنع الانهيارات.

وأوضح قائد الحامية العسكرية في سيوداد خواريز التي تحرس النفق، الجنرال خوسيه ليموس، إن النفق مخفي في نظام صرف صحي يعمل بين المدينتين، ويبلغ ارتفاعه نحو 1.8 متر وعرضه 1.2 متر، ما يسهل مرور الأشخاص أو المواد المهربة.