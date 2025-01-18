الحكم بالسجن 14 عاماً على عمران خان

حُكم أمس على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون أساساً والوارد اسمه في 200 قضية، بالسجن 14 عاماً بعد إدانته بتهمة الفساد.

كما حُكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته «القدير تراست»، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا. وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم. وأكد خان أنه لن يبرم «أي صفقة» مع السلطات بعد صدور الحكم.

وقال للصحافيين: «لن أقوم بأي صفقة، ولن أطلب أي تخفيف» للعقوبة. وخان مسجون منذ أغسطس 2023، وهو متهم في 200 قضية، يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس.