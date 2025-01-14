وزير الخارجية السوري يزور تركيا غدا

يجري وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني أول زيارة رسمية إلى تركيا غدا الأربعاء منذ وصول تحالف فصائل مسلحة إلى السلطة في دمشق.

وكتب الوزير الشيباني في منشور على منصة إكس "سنمثّل سورية الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما".

وشكّلت تركيا داعما أساسيا لفصائل في المعارضة السورية منذ أن بدأ النزاع في سورية في العام 2011. وكانت من أول الدول التي أوفدت وزير خارجيتها هاكان فيدان الى دمشق وفتحت سفارتها بعد سقوط الأسد.

وتؤوي تركيا نحو 3 ملايين سوري هربوا من بلادهم في بداية النزاع، وأحيا سقوط الأسد الأمل بعودتهم.

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سورية خالد أبو دي الأسبوع الماضي أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان الى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات.

وأعلنت تركيا الشهر الماضي أن وفدا من وزارة الطاقة التركية زار سورية.