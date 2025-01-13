هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب غرب روسيا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم في البحر الأسود غرب روسيا.

وأفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل ، في بيان، بأنه تم رصد هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 45 كيلومترا وعلى بعد 75 كيلومترا إلى الجَنُوب الشرقي من مدينة كيرتش، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية .

وتعرضت المنطقة المحيطة بمدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود في وقت سابق لعدد من الهزات الأرضية المتتالية، التي بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.