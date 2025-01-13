ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 24 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إلى 24 قتيلا، وفق ما أعلنته السلطات الأميركية.

وذكرت السلطات أنه لا يزال ما لا يقل عن 16 شخصا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من انتشار النيران الشديدة من المستوى الأحمر حتى يوم الأربعاء، مع رياح مستمرة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة وزوابع في المناطق الجبلية تصل إلى 113 كيلومترا في الساعة.