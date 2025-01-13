استئناف عمليات مطار «سان بطرسبرغ» الروسي بعد تعليقها بسبب الثلوج

قالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن مطار «بولكوفو» في مدينة سان بطرسبرغ الروسية استأنف عملياته، بعد تعليقها ساعات عدة، أمس، بسبب تساقط كثيف للثلوج.

وأعلن المطار أنه علّق جميع الرحلات إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وكتب المتحدث باسم «روسافياتسيا»، أرتيوم كورينياكو، على حسابه على «تيليغرام»، أنه أعيد فتح مطار بولكوفو أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وقال كورينياكو إنه خلال فترة إغلاق المدرج، تمت إعادة توجيه 33 طائرة متجهة لسان بطرسبرغ إلى مطارات بديلة، خصوصاً في موسكو.

وفي وقت سابق، نشرت قناة «ماش» على «تيليغرام» مقطعاً مصوراً، يظهر ما قالت إنها طائرة تنتظر المغادرة من سان بطرسبرغ، وكان ركابها جالسين في المقصورة، والألواح الخارجية للنوافذ مغطاة بثلوج كثيفة، ولم يتضح كم من الوقت ظل الركاب ينتظرون داخل الطائرة.

. خلال فترة إغلاق المدرج، تمت إعادة توجيه 33 طائرة متجهة لسان بطرسبرغ إلى مطارات بديلة.