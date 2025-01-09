الأمم المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد للبنان

رحبت الأمم المتحدة اليوم الخميس، بانتخاب العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهوريّة اللّبنانيّة.

ووصفت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، في بيان أصدرته اليوم، انتخاب عون بالخطوة الأولى التي طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، بما يوفر للشعب اللّبنانيّ مؤسسات حكوميّة فعّالة تلبّي تطلّعاته.

وشدّدت على ضرورة الإسراع في تكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة دون أي تأخير، لافتة بهذا الصدد إلى ضخامة المهام الملقاة على عاتق الدولة اللّبنانية، والتي لا تحتمل المزيد من إضاعة الوقت.

وقالت إنّ انتخاب رئيس جديد يبعث الأمل مجددًا، ويمثّل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدّم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية وضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللّبنانية ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة.

وإختتمت بيانها بالتأكيد على تطلع الأمم المتحدة للعمل مع الرئيس اللبناني الجديد والسلطات المعنيّة لدعم لبنان فيما يتخذه من خطوات ملموسة ومجدية لتحقيق تلك الأهداف.