خلال 10 دقائق ... زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا

ضرب زلزالان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب بين ليل الأربعاء والخميس.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال أواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال خر بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكانت إثيوبيا تعرضت، فجر أمس الأربعاء، لزلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر.