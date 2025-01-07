وفاة جان ماري لوبان في فرنسا

أعلنت عائلة الزعيم التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان، الثلاثاء، وفاته، وذلك وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وولد جان ماري لوبان، عام 1928، وهو مؤسس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، وتخلى عن منصبه عام 2011 لابنته مارين لوبان، التي تنافست مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022.

أصيب لوبان بنوبة قلبية خفيفة في 22 مايو 2023، ونُقل على إثرها إلى مستشفى بمنطقة باريس قبل أن تستقر حالته بعدها بيومين.