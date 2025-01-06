الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 3 مقذوفات من شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين رصد ثلاثة مقذوفات أطلقت من شمال قطاع غزة وعبرت إلى إسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه الجيش هجومه الواسع في الجزء المدمر من القطاع.

وقال الجيش في بيان "بعد دوي صفارات الإنذار ... في مناطق سديروت وإيبيم، ونير عام، تم رصد ثلاثة مقذوفات أطلقت من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل".

وبحسب الجيش "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفا واحدا وسقط آخر في سديروت، وسقط مقذوف آخر في منطقة مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".