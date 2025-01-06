مبيعات قياسية للسيارات الكورية الصديقة للبيئة

أظهرت بيانات، أمس، أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة للشركات الخمس الكورية الجنوبية، سجلت رقماً قياسياً جديداً في العام الماضي 2024، مدفوعة بشعبية الموديلات الهجينة، وسجلت شركات صناعة السيارات الخمس في البلاد 450 ألفاً و194 وحدة في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.1% على 405 آلاف و331 وحدة في عام 2023 وفقاً لبيانات منفصلة من شركات: «هيونداي موتور»، و«كيا»، و«جنرال موتورز كوريا»، و«كيه جي موبيليتي»، و«رينو كوريا موتورز».

وقال مسؤول في صناعة السيارات إنه على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، فقد ظل الطلب على السيارات الصديقة للبيئة قوياً، بفضل زيادة مبيعات النماذج الهجينة.