إطلاق نار في مونتينيغرو .. 10 قتلى ووفاة منفذ الهجوم

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن مسلحا قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم طفلان، في إطلاق نار وأصاب أربعة آخرين بمدينة سيتينيي في مونتينيغرو "الجبل الأسود" بعد مشاجرة في مطعم.

وحددت الشرطة هوية منفذ الهجوم الذي توفي متأثرا بجراحه في وقت متأخر الأربعاء بعد محاولته الانتحار.

وقال سارانوفيتش لمحطة تلفزيونية رسمية إن الرجل الذي حددته الشرطة باسم ألكسندر مارتينوفيتش (45 عاما) حاول الانتحار بالقرب من منزله في بلدة سيتينيي وتوفي متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأفاد بيان للشرطة بأن المسلح فتح النار في مطعم وفرّ من مكان الجريمة ومعه سلاح.

وذكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عبر منصة "إكس" إنه "مصدوم ومندهش" إزاء المأساة.

وأضاف: "بدلا من فرحة العطلة... تملكنا الحزن بسبب فقدان الأرواح البريئة".

وزار رئيس وزراء مونتينيغرو ميلويكو سبايتش المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وعلّق سبايتش على الحادث قائلا: "هذه مأساة فظيعة أثرت علينا جميعا... كل فرق الشرطة منتشرة".