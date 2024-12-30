وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الحائز جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" نقلا عن نجله أن كارتر الذي قاد البلاد بين عامي 1977 و1981، توفي بعد ظهر الأحد في منزله في بلاينز بولاية جورجيا.

ويعد كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام، الرئيس الـ39 للولايات المتحدة، وتم انتخابه رئيسًا في عام 1976 لدورة رئاسية واحدة.