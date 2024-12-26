اليونان... الأمطار الغزيرة تتسبب في اضطرابات بأثينا وإيفيا

غمرت المياه الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة، متواصلة، في أثينا، الطرق، وتسببت في حدوث اضطرابات أخرى في العديد من أنحاء البلاد، ليلا، واستمرت حتى صباح اليوم.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، بأن معظم المشاكل التي شهدتها العاصمة اليونانية تركزت في الضواحي الشمالية والجنوبية، حيث تم الإبلاغ عن غمر المياه شارع بوسيدونوس الساحلي وطرقا رئيسية أخرى.

واضطرت الشرطة إلى إعادة توجيه المركبات عبر شارع فولياجمينيس، بعدما تم إغلاق امتداد شارع بوسيدونوس، الواقع بين أليموس وكالاماكي.

كما استجابت خدمات الإطفاء لعشرات المكالمات التي وردت من سكان- الكثير منهم بمنطقة كيفيسيا في الشمال- لطلب المساعدة في ضخ المياه من الأقبية وغيرها من الممتلكات.

وفي جزيرة إيفيا، تواصل السلطات مراقبة نهر ميسابوس، الذي يتدفق عبر وسط الجزيرة، عن كثب بعد ارتفاع منسوب المياه به مساء أمس الأربعاء بسبب استمرار هطول الأمطار، بينما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عائلة لديها طفل صغير، بعد أن علقت سيارة في الوحل.

ونصحت السلطات سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء السير.