الثلوج تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وتوقف حركة السير بالبوسنة

أدى تساقط الثلوج الكثيفة إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في أنحاء البوسنة والهرسك اليوم، وإغلاق الطرق وتعطل حركة السير وعزل بعض البلدات والقرى بحيث يصعب الوصول إليها.

وحظرت السلطات سير المركبات الثقيلة على الطرق الرئيسية، وناشدت المواطنين تجنب السفر، محذرة من أن الأشجار المتساقطة والمركبات غير المجهزة للسير وسط الثلوج تشكل خطرا. ووصل ارتفاع الثلوج إلى نحو مترين في بعض المناطق.

وأعلنت شركتا مرافق الكهرباء في البوسنة أن أكثر من 170 ألف منزل، معظمها في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، ليس لديها كهرباء بسبب انقطاع خطوط الطاقة مما أثر على توافر التدفئة وإمدادات المياه.

وتوقفت حركة السكك الحديدية وأغلقت المدارس ورياض الأطفال في مناطق كثيرة بسبب عدم القدرة على السير على الطرق وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت ياسنا بتسانتس، رئيسة مجلس مدينة درفار، إن المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد انقطعت تماما عن العالم الخارجي اليوم، وليل الاثنين، توقفت عشرات المركبات وسط الثلوج لساعات وتم إنقاذ المسافرين في الساعات الأولى من صباح اليوم.