مصرع 11 شخصاً في حريق مفتعل في مقهى بهانوي

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب آخران بجروح في حريق، مفتعل على الأرجح، اندلع ليلة الأول من أمس، في مقهى لغناء الكاراوكي في هانوي، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة العاصمة الفيتنامية في بيان إنّها تشتبه في أن يكون الحريق مفتعلا، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها به.

وأضاف البيان أنّ "الشرطة تشتبه في أنّ المقهى أُحرق عمداً وتم توقيف الجاني".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية مبنى مكونا من طوابق عدة في غرب هانوي وقد أتى الحريق على قسم كبير منه.

وفي بيانها أوضحت الشرطة أنّها تلقت قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا (16,00 ت غ) بلاغات تفيد بأن حريقا اندلع في مبنى "بداخله العديد من الأشخاص المحاصرين" بالنيران.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى المقهى وتمكنت من إخراج سبعة أشخاص أحياء، نقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتشلت فرق الإنقاذ من داخل المقهى جثث 11 شخصا.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام رسمية إنّ الحريق كان ضخما لدرجة أن أحدا لم يجرؤ على محاولة إنقاذ من كانوا محاصرين في الداخل.