أحداث وصور.. مصرع 29 شخصاً في فيضانات تايلاند

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 29 شخصاً، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أمس.

وألحقت الفيضانات، التي بدأت في أواخر نوفمبر، أضراراً بنحو 155 ألف عائلة، بحسب السلطات، فيما نزح أكثر من 33 ألف شخص نتيجة الفيضانات.

ونشرت الحكومة التايلاندية فِرَق إنقاذ لمساعدة السكان المتضررين، كما نشرت مضخات لسحب المياه من بعض المناطق.

وفي شمال ماليزيا أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث بمقتل خمسة أشخاص.

وبينما تشهد تايلاند أمطاراً موسمية سنوية، يفيد العلماء بأن تغير المناخ يؤدي إلى أحوال جوية أكثر حدة، ما يمكن أن يزيد احتمالات وقوع فيضانات مدمّرة. وضرب الإعصار «ياغي» شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما (ميانمار)، ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مصرع المئات وعن عشرات المفقودين.