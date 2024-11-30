تشاد تلغي اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

أعلن وزير الخارجية التشادي، عبدالرحمن كلام الله، أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا بعد ساعات قليلة من زيارة نظيره الفرنسي جان نويل بارو لنجامينا.

وقال كلام الله، في بيان نشرته وزارته على صفحتها في موقع «فيس بوك» الليلة قبل الماضية، إن «حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية».

وأضاف: «في الواقع، بعد 66 عاماً على إعلان قيام جمهورية تشاد، حان الوقت لأن تؤكد تشاد سيادتها الكاملة، وأن تعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية بناء على الأولويات الوطنية».