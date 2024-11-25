الرومانيون ينتخبون رئيسهم

بدأ الرومانيون الإدلاء بأصواتهم، أمس، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط ارتفاع التضخم ومخاوف بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة، ما قد يصبّ في مصلحة الزعيم اليميني، جورج سيميون. ويمثل التصويت بداية أسبوعين من الانتخابات في الدولة الفقيرة العضو بحلف شمال الأطلسي.

ويتقدّم رئيس الوزراء الديمقراطي الاجتماعي، مارسيل سيولاكو، على 13 مرشحاً في استطلاعات الرأي، مع توقع حصوله على 25%، يليه زعيم تحالف اليمين المتطرف من أجل وحدة الرومانيين (أور)، جورج سيميون، بنسبة تراوح بين 15 و19%. وفي المركز الثالث في استطلاعات الرأي تأتي إيلينا لاسكوني (52 عاماً)، وهي صحافية سابقة ورئيسة بلدية بلدة صغيرة تترأس حزباً من يمين الوسط.