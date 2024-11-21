للمرة السابعة .. بركان يثور في آيسلندا

ثار بركان، الليلة الماضية، في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب آيسلندا، في سابع ثوران تشهده البلاد منذ ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا .

وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الحمم البركانية وهي تتدفق على طول شقّ أفقي.

ومن المقرر أن تحلّق فوق المنطقة مروحية تابعة للدفاع المدني، على متنها خبراء متخصصون وذلك بهدف إجراء تقدير أولي لحجم الثوران.

وهذا هو الثوران السابع في هذه المنطقة منذ ديسمبر الماضي، وآخرها يعود إلى نهاية أغسطس الماضي، وحصل في شبه جزيرة ريكيانيس نفسها حيث يقع مطار ريكيافيك الدولي.

ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أيّ ثوران بركاني طوال ثمانية قرون حتى مارس 2021.

وحدثت ثورانات أخرى في أغسطس 2022، وفي يوليو وديسمبر من عام 2023، فيما تعد آيسلندا موطنا لـ 33 نظاما بركانيا نشطا .