مبيعات الشركات الكورية تتراجع للمرة الأولى منذ 4 سنوات

أظهر تقرير أمس، أن مبيعات الشركات المحلية الكورية تراجعت على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2020. ووفقاً للتقرير الصادر عن اتحاد الصناعات الكورية، ارتفعت مبيعات 814 شركة غير مالية بنسبة 6.7% على أساس سنوي في النصف الأول، وهو ما يرجع أساساً إلى زيادة مبيعات الشركات المصدرة البالغ عددها 194، بنسبة 13.6%، في حين تراجعت مبيعات بقية الشركات المحلية البالغ عددها 620، بنسبة 1.9%، مسجلة أول انخفاض منذ عام 2020.