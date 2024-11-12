أمير قطر يصدر أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، أمر أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الأمر الأميري تضمن تعيين كل من سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع ، وسعادة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم

والتعليم العالي، وسعادة منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.