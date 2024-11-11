60% تراجعاً في واردات سيارات الديزل بكوريا

ذكرت بيانات جمعية مستوردي وموزّعي السيارات الكورية، أمس، أن عدد سيارات الديزل المستوردة إلى كوريا الجنوبية انخفض بأكثر من 60% هذا العام، مع انخفاض حصتها في السوق إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً.

وقالت بيانات الجمعية، إن عدد سيارات الديزل الواردة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر وصل إلى 6740 سيارة، بانخفاض 65.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفض العدد في أكتوبر وحده بنسبة 58.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 643 سيارة.

وأظهرت البيانات أن سيارات الديزل شكّلت 3.1% من إجمالي السيارات المستوردة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يمثّل أقل حصة سوقية منذ عام 2004.