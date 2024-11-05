الهند: تدهور حالة الهواء في دلهي وجودته سيئة للغاية في مناطق أخرى

يواصل سكان دلهي اليوم، استنشاق الهواء السام، مع اقتراب جودة الهواء من فئة "سيئ للغاية" في بعض المناطق، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية .

وكشفت بيانات المجلس المركزي لمكافحة التلوث أن مؤشر جودة الهواء بلغ مستوى 384 في الساعة 9 صباحا .

ونقلت الوكالة عن المجلس قوله إن متوسط قراءة مؤشر جودة الهواء على مدار أربع وعشرين ساعة في المدينة، بلغ في الساعة الرابعة مساء أمس، مستوى 381 درجة وهو ثاني أعلى معدل تشهده البلاد.

وأظهرت بيانات تطبيق قياس جودة الهواء التابع للمجلس، والذي يقدم تحديثات لمستوى الجودة كل ساعة ، أن من بين 38 محطة مراقبة ورصد، سجلت 13 محطة فئة "سيئ للغاية " مع قراءات تجاوزت 400 درجة.

وبحسب المجلس ، تؤثر قراءات جودة الهواء الشديدة بين 400 و 500 على الأشخاص الأصحاء، وبشكل خطير على من المرضى.

يذكر أنه كلما زادت كثافة الملوثات في الهواء، ارتفع مؤشر جودة الهواء وهو مقياس يمتد من صفر إلى 500.

وتعتبر قراءة مؤشر جودة الهواء البالغة 50 درجة أو أقل آمنة وصحية ، بينما القراءة التي تتجاوز 100 درجة غير صحية.

وسجلت درجة الحرارة الصغرى انخفاضا إلى 17.6 درجة مئوية ، بواقع درجتين فوق المعدل الطبيعي.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الهندية، بلغت مستويات الرطوبة 94 % في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.