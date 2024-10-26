وفاة 81 شخصا في الفلبين جراء العاصفة ترامي

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين أن 81 شخصا لقوا حتفهم ونزح نحو نصف مليون شخص بعد هبوب العاصفة الاستوائية ترامي، وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق.

وأضافت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن فقدان 34 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية على الأغلب.

وأغلب المتوفيين من إقليم باتانجاس بجنوب مانيلا، حيث طمرت انهيارات أرضية منفصلة عشرات المنازل.

وتابعت الوكالة أن 28 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة بيكول بشرق البلاد.

وتضرر أكثر من 2ر4 مليون شخص جراء ترامي، بما في ذلك 495ألفا و 123شخصا اضطروا للفرار من منازلهم.

وقال إدجار بوسادس المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن فرق الطوارئ هرعت لجلب إمدادات إغاثة ومساعدات إضافية للضحايا في ظل تحسن الطقس بعدما غادرت ترامي الفلبين أمس الجمعة.