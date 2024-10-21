ناخبو مولدوفا يصوتون في انتخابات رئاسية

توجّه الناخبون في مولدوفا أمس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية، واستفتاء بشأن توجّه البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون حوادث في الجمهورية السوفييتية السابقة الصغيرة، طبقاً لما ذكرته رئيسة لجنة الانتخابات، أنجليكا كارامان في العاصمة تشيسيناو، مضيفة أن عشرات الآلاف من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح باب التصويت. وأضافت اللجنة أنه تم افتتاح 30 مركز اقتراع في منطقة ترانسنيستريا الشرقية التي تدعمها روسيا على طول الحدود مع أوكرانيا، فضلاً عن 231 مركز اقتراع آخر في الخارج.