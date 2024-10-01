مقتل 25 طالباً ومدرساً بحريق بحافلة مدرسية في تايلاند

لقي اليوم ما لايقل عن 22 طالبا وثلاثة مدرسين مصرعهم إثر اندلاع حريق في حافلة مدرسية في تايلاند.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تسعة عشر راكبا كانوا على متن الحافلة نجوا من الحريق وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.. وأوضحت أن الحريق وقع على طريق سريع بمقاطعة "باثوم ثاني" على أطراف العاصمة "بانكوك" بعدما انفجر إطار الحافلة ما أدى إلى اصطدامها بحاجز الطريق وانفجارها.

من جانبها، أعربت باتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء تايلاند عن حزنها العميق إزاء سقوط قتلى ومصابين جراء الحادث وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.