روسيا تعتزم رفع قضية بشأن تفجير «نورد ستريم»

قالت وزارة الخارجية الروسية أمس، إن موسكو تستعد لرفع قضية بشأن الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب نورد ستريم أمام القضاء إذا لم يفتح الغرب تحقيقاً في هذا الأمر. وتعرض خطا نورد ستريم 1 و2 اللذان ينقلان الغاز تحت بحر البلطيق لسلسلة من الانفجارات في سبتمبر 2022، بعد إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا قدمت «دعاوى تمهيدية» بحق الدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا استناداً إلى اتفاقات دولية لقمع التفجيرات الإرهابية وتمويل الإرهاب.